Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi!

Balıkesir ve İzmir'de yaşanan korkunç kazanın ardından bu sabah bir endişelendiren haber de Uşak'tan geldi. Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü, Uşak- Ankara karayolu üzerinde havalimanı yakınlarında Göğem Köyü kavşağında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi yaralandı.