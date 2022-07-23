Üsküdar'da doğal gaz patlaması
İstanbul Üsküdar'da, 9 katlı bir binanın 6'ncı katında patlama meydana geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Doğal gaz kaynaklı olduğu belirlenen patlamada 1 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 23.07.2022, 13:27
Bulgurlu Mahallesi Ata Sokak'ta bulunan 9 katlı bir binanın 6'ncı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü.
Yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Doğal gaz sızıntısından kaynaklandığı belirlenen patlama nedeniyle, dairenin camlarında ve çevredeki araçlarda da hasar oluştu.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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