Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şahıs, tutuklandı

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Selami Ali Mahallesi'nde yaşayan Cihan G., geçen pazartesi saat 01.50 sıralarında sokakta bulunan bir kediyi kendisine doğru çekti.

DEFALARCA TEKME ATIP, ÖLMESİNE NEDEN OLDU

Kediyi aldıktan sonra tenha bir yere götüren Cihan G., kediye defalarca tekme attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, işkenceye maruz kalan kedinin ise öldüğü belirlendi.

"BANA SALDIRDI, PİŞMANIM" DEMİŞTİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Üsküdar Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanan Cihan G., Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Cihan G., adliyeye sevk edilirken kendisine sorulan 'Niçin yaptınız?' sorusunu, "Bana saldırdı. Pişmanım." diye yanıtlamıştı.

TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olan Cihan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.