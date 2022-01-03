Üsküdar’da vincin üstünde namaz kıldı
Bir otel inşaatında çalışan vinç operatörü, yerden 60 metre yükseklikte olmasına rağmen ibadetinden vazgeçmedi.
TÜRKİYE 03.01.2022, 16:25
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yapımı süren bir otel inşaatında kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, namaz görüntüleriyle dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde öğlen vaktinde ezan sesini duyun işçi, vinci kıbleye doğru yöneltti.
NAMAZI İÇİN ENGEL TANIMADI
Yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki işçi, seccadesini serdikten sonra namazını kıldı. İşçi, namazın ardından çalışmaya devam etti.
O anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Namaz Vakti 03 Ocak 2022
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