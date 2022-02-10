Üst geçide takılan kamyon dorsesi otomobilin üstüne devrildi
Gaziantep'te, üst geçide takılan kamyon dorsesi seyir halindeki otomobilin üstüne devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
TÜRKİYE 10.02.2022, 16:32
Merkez Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde Abdulcabbar Butnar yönetimindeki kamyonun dorsesi yaya üst geçidine takıldı.
Dorse, Semir Hatlan'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmadı.
Kamyonda bulunan sıvı yağlar yola döküldü. Yol temizlik çalışmalarının ardından tekrar trafiğe açılacak.
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