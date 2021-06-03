Üst geçitten dereye uçtu! 5 kişi öldü
Sabah saatlerinde Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından bir acı kaza haberi daha Şanlıurfa'dan geldi. Siverek ilçesinde, üst geçitten kısmen kuruyan dereye düşen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 03.06.2021, 16:30
Öğleden sonra Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Çermik yolunun 25'inci kilometresinde dehşete düşüren bir kaza meydana geldi.
ÜST GEÇİTTEN DEREYE UÇTU
Siverek yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp üst geçitten kısmen kuruyan dereye uçtu.
5 KİŞİ ÖLDÜ
Attığı taklalar nedeniyle hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bugün sabah saatlerinde Sivas'ta da bir kaza meydana gelmiş, çarpışan iki araçta bulunan 9 kişi hayatını kaybetmişti.
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