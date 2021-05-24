Üstü açık foseptik 2 yaşındaki volkanı hayattan kopardı!
Mersin'in Mut ilçesinde 2 yaşındaki Volkan Şahin, düştüğü foseptikte hayatını kaybetti. Volkan'ın 8 Mayıs'ta 2'nci yaş gününü kutladığı öğrenildi.
TÜRKİYE 24.05.2021, 16:33
Yapıntı Mahallesi'nde evlerinin önünde oyun oynayan Volkan Şahin'in ailesi, bir süre sonra çocukları eve gelmeyince dışarı çıkıp aramaya başladı.
AİLE ÜYELERİ ŞÜPHELERİNDE HAKLI ÇIKTI
Evin yakınında bulunan ve tadilat yapılacak olması nedeniyle üzeri açık olan foseptikten şüphelenen aile, Mersin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MESKİ) ekiplerine haber verdi. Ekipler, çukurda yaptıkları çalışma sonrasında Volkan'ın cansız bedenine ulaştı.
15 GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI
Atiye ve Hamza çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü olan Volkan Şahin'in 8 Mayıs'ta 2'nci yaş gününü kutladığı öğrenildi. Hamza Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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