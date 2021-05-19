Utandıran mal mülk kavgası, Birbirlerine girdiler!
Boşanan S.Ç. ile M.Ç.'nin yakınları arasında mal paylaşımı sebebiyle sokak ortasında kavga çıktı. Kadın erkek birbirine giren kişiler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çankırı'da yaşanan olayda, Buğdaypazarı Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi üzerinde yakın zamanda ayrılan ve bugün resmi olarak boşanan S.Ç. ile M.Ç., mal bölüşümü için bir araya geldi.
SOKAK ORTASINDA KAVGAYA TUTUŞTULAR
Çiftlerin yakınlarının da devreye girmesiyle kısa sürede tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıyan kavgada S.Ç, O.Ç, T.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
'VALİ'DEN AÇIKLAMA: ADLİ SÜREÇ HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR
Yaşanan kavgayla ilgili Çankırı Valisi Abdullah Ayaz açıklama yaptı. Vali Ayaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" ifadelerini kullandı.
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