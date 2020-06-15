Uyarıları dinlemediler 6 apartman karantinaya alındı!
Kayseri'de 6 apartman, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
TÜRKİYE 15.06.2020, 16:27
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İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkez Kocasinan ilçesi Yenidoğan mahallesinde oturan bir kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle 5 blokta 14 gün karantina uygulanmasını kararlaştırdı.
Ekipler, karar üzerine sokakta önlem alarak, güvenlik şeridi çekti.
İhtiyaçlar vefa ekipleri tarafından karşılanacak
Apartman sakinlerinin ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grubu karşılayacak.
Öte yandan, Melikgazi ilçesi Mimsin bölgesinde bulunan bir apartmanın da COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı öğrenildi.
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