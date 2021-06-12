Uygulanan birinci ve ikinci doz, 33 milyonu geçti

Türkiye, koronavirüse karşı yürütülen aşılamada doz tedarikini hızlandırdı.

Aşıların sağlanmasının ardından Sağlık Bakanlığınca koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 33 milyonu aştı.

Veriler, Bakanlığın Koronavirüs Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda paylaşıldı.

AŞILAMA KAMPANYASINDA SON TABLO

Buna göre, toplam yapılan aşı sayısı 33 milyon 3 bin 890'a yükseldi.

Birinci doz uygulanan kişi sayısı 19 milyon 390 bin 926 olurken, bu sayı ikinci doz için 13 milyon 612 bin 964 olarak kaydedildi.

EN ÇOK AŞILAMA İSTANBUL'DA

İstanbul, toplam uygulanan 5 milyon 565 bin 960 doz aşıyla listenin ilk sırasında yer aldı.

Söz konusu veri, Ankara'da 2 milyon 778 bin 305, İzmir'de 2 milyon 242 bin 556, Antalya'da ise 1 milyon 150 bin 617 oldu.

"MİLYONLAR ADINA TEŞEKKÜR EDERİM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün en az 450 bin kişinin önemli bir randevusu var." ifadesini kullandı.

Koca, aşı randevusunda dakik olanlara, sıra bekleyen milyonlar adına teşekkür etti.

YERLİ AŞIDA GÖNÜLLÜ OLUN ÇAĞRISI

Koca ayrıca, Faz-3 aşamasına geçilen yerli aşı çalışmalarında gönüllü olunması çağrısında bulundu.

"Yerli aşımız son aşamada. FAZ 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım." ifadesine yer veren Bakan Koca'nın paylaşımında şu bilgi yer aldı:

"Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliğiyle geliştirilen ve son aşamaya gelen inaktif Covid-19 Türk aşısı Faz 3 insan çalışmasına enabiz.gov.tr adresinden gönüllü olabilirsiniz."