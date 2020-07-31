Uyurken üstlerine baca düşen çift hayatını kaybetti
Adıyaman'da, evlerinin terasında uyudukları sırada üstlerine soba bacası yıkılan Uğurlu çifti yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 31.07.2020, 12:51
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Yunus Emre Mahallesi'nde iki katlı evlerinin terasında uyuyan Semra ve Ferhat Uğurlu çiftinin üzerine rüzgardan dolayı baca yıkıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Uğurlu çifti, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çiftin cansız bedenleri otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
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