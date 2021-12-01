Uyuşturucu baronu El Chapo'nun eşine 3 yıl hapis cezası

ABD'de geçtiğimiz Şubat ayında yakalanan ve çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf eden "El Chapo" lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro'ya verilen ceza belli oldu.

3 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

ABD'nin başkenti Washington DC'de yer alan bir federal mahkeme, bugün görülen dava sonucunda Aispuro'ya uyuşturucu kaçakçılığı, yabancı bir uyuşturucu kaçakçısıyla iş birliği yapma ve kara para aklama suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi.

"UTANÇ DUYUYORUM"

Aispuro, "verdiği her türlü zarar için gerçekten pişmanlık duyduğunu" ve davranışları için "utanç" hissettiğini söyledi.

"Olanlardan dolayı acı çekiyorum" diyen Aispuro, aynı zamanda eylemlerinin sonuçlarını da kabul ettiğini belirtti.

Yargıç Rudolph Contreras'a 9 yaşında ikiz kızlarının olduğunu söyleyen Aispuro, "Yalvarırım (kızlarının) anneleri olmadan büyümelerine izin vermeyin" dedi. Yargıç Contreras ise Aispuro'ya, "Umarım ikizlerinizi bugüne kadar yaşadığınızdan farklı bir ortamda yetiştirirsiniz" şeklinde yanıt verdi.

NE OLMUŞTU

ABD-Meksika çifte vatandaşlığı bulunan 31 yaşındaki eski güzellik kraliçesi Aispuro, tutuklanmasının ardından geçtiğimiz Haziran ayında Columbia Bölge Mahkemesi’nde görülen davada hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.

Yargıç, Aispuro'nun uyuşturucu kaçakçılığına yardım ettiğine ve kocası hapisteyken kartelin diğer ortakları ile kocası arasında aracılık yaptığına dair ellerinde kanıtlar bulunduğunu açıklamıştı.

Savcılar da geçtiğimiz 19 Kasım'daki duruşmada Aispuro için 4 yıl hapis cezası talep etmişti.

Aispuro'nun kocası eski Sinaloa karteli lideri Joaquin "El Chapo" Guzman ise uyuşturucu kaçakçılığı, komplo, adam kaçırma, cinayet suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. El Chapo şu anda ABD’nin Colorado eyaletindeki Supermax Hapishanesi'nde kalıyor.