Uyuşturucu içip komaya girdiler: Ölü var!
Adana'da nehir kenarında uyuşturucu içen arkadaşlar komaya girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, komaya giren şahıslardan birinin öldüğünü belirledi.
TÜRKİYE 19.05.2021, 09:59
Ceyhan ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde bulunan nehir kenarında meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre, Cengizhan B. (30) ve arkadaşı T.Ö (28) motosikletle nehir kenarına geldi. Yanlarında 4 adet uyuşturucu hap getiren ikili, hapları içti. Bir süre fenalaştıklarını ifade eden T.Ö., kendi cep telefonundan sağlık ekiplerini aradığını söyledi.
OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Sağlık ekipleri aldığı ihbar üzerine durumu polise bildirip olay yerine intikal etti. Olay yerine gelen sağlık T.Ö'yü hastaneye kaldırırken Cengizhan B.'nin öldüğünü belirledi.
UYUŞTURUCU TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ
Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı incelemede sonrası gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Cengizhan B.'nin uyuşturucu tedavisi gördüğü öğrenildi.
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