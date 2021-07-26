Uyuşturucu ile Mücadelede Basının Rolü” Paneli Şanlıurfa’da

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, “Medyanın bu konularda bilgi düzeyini artıran yayınlar yapması gerekir. Bizler Anadolu Yayıncılar Derneği olarak, bu konularda duyarlıyız. İççileri Bakanlığımızın desteğiyle bu tür projeler yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Anadolu medyası bu milletin özüdür, özetidir. Yerlidir, millidir bu topraklara bağlıdır. O yüzden bu topraklar hizmet etmek bizim temel görevimiz. Uyuşturucu, bütün dünyanın en fazla sorun etmesi gereken konulardan biridir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu sene Şanlıurfa ilimizde gençlere Uyuşturucu ile mücadele konusunda basın olarak gazeteci dostlarımız ve çok değerli akademisyenlerimizle bilgilendirmelerde bulunacağız diye konuştu. Burhan, İçişleri Bakanlığı’mıza Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi ve tüm destek olanlara çok teşekkür ediyoruz dedi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Konferans Salonu’nda yapılacak Panel 07 Ağustos Cumartesi günü saat 10.30’da yapılacak.

Uyuşturucu ile Mücadelede Basının Rolü Paneli katılımcıları ise şöyle;

Doç. Dr. İsmail Altıntop - Kayseri Devlet Hastanesi

Dr. Mehmet Karakaya – Klinik Psikolog

Av. Semra Ilık – Hukukçu

Emin Pazarcı – Gazeteci (Akşam Gazetesi)

Zafer Şahin – Gazeteci (Kanal D)

Şebnem Bursalı – Gazeteci (ATV)

Hacı Yakışıklı – Gazeteci (Yeni Akit Gazetesi)