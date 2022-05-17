Uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
Polis ekiplerince 230 polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen operasyonda 21 şüpheli, adreslerine yapılan baskınla yakalanarak, gözaltına alındı.
TÜRKİYE 17.05.2022, 09:17 17.05.2022, 09:44
Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor.
Emniyet ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 230 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
21 gözaltı
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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