Uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu tacirlerine geçit verilmiyor.

Emniyet ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Aralarında özel harekatçıların da bulunduğu 230 polisin katılımıyla gerçekleşen operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

21 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.















