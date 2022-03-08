Uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yüreğir, Karataş ve Karaisalı ilçelerinde bazı adresler ve araçlarda arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 10 kilo 129 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 60 fişek ele geçirildi.