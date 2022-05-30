Uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 30.05.2022, 10:30
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler ilçelerde bazı adresler ve şüphe üzerine durdurulan araçlardaki aramalarda 155 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.B, A.B, B.K, A.D, E.B, E.A, ve S.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
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