Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, narkotik ekiplerinin bir araçta yaptıkları aramada 121,38 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, narkotik ekiplerinin bir araçta yaptıkları aramada 121,38 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yaptıkları çalışmalarda; Gaziantep'ten sentetik uyuşturucu madde sevkiyatı olacağı bilgisini aldı. Çalışmanın kapsamını genişleten narkotik ekipleri, uyuşturucu maddenin taşınacağı otomobil ve şahıslarla ilgili gerekli bilgilere ulaştı. İçinde uyuşturucu ve 3 şahsın bulunduğu otomobil, Çeçenistan Caddesi'nde durduruldu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada 121,38 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheli de gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.
Daha sonra Elbistan Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusundan ardından Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden M.Y. tutuklanırken; A.T. ve Ö.K. adlı şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı
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