Uyuşturucu parası için karısına zorla fuhuş yaptırdı! 'Kurtulmak istiyorum!'

9 yıl önce dünya evine girdiği Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatılan ve bir sonra da uyuşturucu parası için fuhşa zorlanan 2 çocuk annesi Ceyda K., yardım istiyor.

TÜRKİYE 19.05.2021, 12:31

Antalya'da yaşanan iğrenç olayda, Ceyda K., bağımlı eşi Ö.K. tarafından uyuşturucuya başlatıldı. Hamileliği boyunca da uyuşturucu kullanan Ceyda K., 7'nci ayında krize girerek, erken doğum yaptı. Prematüre dünyaya gelen bebek, Ceyda K.'nin hamilelik sürecinde kullandığı uyuşturucu nedeniyle 4 ay kuvözde tedavi gördü.

Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadının yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum

EŞ ZORUYLA HIRSIZLIK VE FUHUŞ

Ceyda K., evliliğinde uyuşturucu madde parası için ise eşi tarafından önce hırsızlığa ardından fuhşa zorlandı. Uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak isteyen ve gerekli tedavi için destek bekleyen Ceyda K., biri yurtta diğeri akrabasında olan, isimlerini koluna dövme yaptırdığı çocuklarına kavuşmak istiyor.

Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadının yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum

"ERKEKLERLE BİRLİKTE OL, KRİZLİK PARAMIZI BULALIM" DEMİŞ

Eşinin, bebek arabasıyla girdiği marketlerde kendisini hırsızlık yapmaya zorladığını anlatan Ceyda K., "Babam alkol alıyor, diye evliliği kurtuluş sanıp, 13 yaşında evlendim. Evliliğimden kızım oldu ancak eşim sürekli darbettiği için ayrıldım. 3 yıl sonra başkasıyla evlendim. O da madde bağımlısıydı ve beni de bağımlı yaptı. Ondan da oğlum oldu. Bir süre sonra çalışmamaya başladı. Beraber hırsızlığa da gittik, birçok şey yaptık. Daha sonra beni yol kenarına çıkarıp, 'Burada erkeklerle birlikte ol, akşama krizlik paramızı bulalım' dedi. Parayı götürdüğümde 'Bu kadar mı kazandın' diye kızıyordu" dedi.

Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadının yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum

"BANKLARDA, SOKAKLARDA YATMAYA BAŞLADIM"

Uyuşturucu krizindeyken, oğluna bakamadığını söyleyen Ceyda K., "Kriz anımızı geçirmek için mecburen para karşılığı erkeklerle beraber oluyordum. Eşim cezaevine girince iyice sokaklara düştüm. Banklarda, sokaklarda yatmaya başladım. Çocuğumu yurda vermek zorunda kaldım. Ailem bana sahip çıkmayınca onlardan da iyice koptum. Şu an içmek gerçekten istemiyorum. Kurtulmak istiyorum. Bir evim, düzenim olsun, çocuklarımı alabileyim istiyorum" diye konuştu.

"BUNU YAŞAMAK İSTEMİYORUM"

Bağımlılıktan kurtulmak istediğini dile getiren Ceyda K., "Hamileyken de uyuşturucu kullanıyordum. 7 aylık hamileyken, kriz geçirince çocuğum doğdu. Çocuğum yanımızda yürümeye çalışırken, biz diğer tarafta eşimle uyuşturucu kullanıyorduk. Çok zor günlerdi. Artık bunu yaşamak istemiyorum, bıktım. Artık son noktaya geldim. Kurtulmak istiyorum" dedi.

Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum
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