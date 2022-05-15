Uyuşturucu taciriyle polis otosuna çarptı
Şehir dışından uyuşturucu ticareti için Sakarya'ya giden şahıs, polis aracına çarparak yakayı ele verdi.
TÜRKİYE 15.05.2022, 15:06
İstanbul'dan uyuşturucu ticareti için otomobille Sapanca'ya gelecek olan bir şahıs, Sakarya polisini harekete geçirdi.
Plakası belirlenen otomobil, Rüstempaşa Mahallesi'nde polislerle karşılaştı.
Polis aracına çarpıp kaçmaya çalıştı başaramadı
Kaçış yolunda polis engeline takılan otomobilin sürücüsü, ekip otosuna çarpıp yaya olarak kaçmaya başladı. Şüpheli, girdiği bir sitenin bahçesinde yakalandı. İsminin M.A.D. olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı. Arcın bagaj bölümünde alüminyum folyoya sarılmış metamfetamin ile fişekler halinde kokain maddesi ele geçirildi.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.A.D.’nin benzer suçlardan 8 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
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