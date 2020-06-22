Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! 7 milyon 571 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bulmak için Lice İlçesi Bağlan ve Kabakaya köyleri kırsalında başlatılan Şehit J.Er Muammer Gür Narko-Terörizmle mücadele operasyonu tamamlandı.

7 milyon 571 bin kök Hint keneviri ile 1 ton esrar ele geçirildi

Operasyonda, önceden belirlenen 89 farklı noktada 7 milyon 571 bin 62 kök kenevir bitkisi, arazide çalılar arasına gizlenmiş poşetler ve çuvallar içerisinde 1 ton 600 kilo esrar ele geçirildi.

Ayrıca, kenevir bitkilerini sulamak için tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 8 bin 400 metre uzunluğundaki su hortumu/borusu, 6 adet su motoru bulundu, ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı, kenevir bitkileri de imha edildi.

Son 4 yılın tek seferde yakalanan en büyük kenevir miktarı

Lice İlçesi Bağlan köyünde gerçekleştirilen aramada, elinde bulunan uyuşturucu maddeyi yere atarak kaçmaya çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilen kenevir bitkisinin, son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar olduğu belirlendi.