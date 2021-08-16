Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi. Sonrasındaki operasyonlarla da bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.

TÜRKİYE 16.08.2021, 13:19 16.08.2021, 13:24
Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Muş, sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesinin de çökertildiğini belirterek bakanlık personelini tebrik etti.

#uyuşturucu #Ticaret Bakanı Mehmet Muş #Gümrük Muhafaza #AksuTV #AksuTVHaber
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