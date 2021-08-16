Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi. Sonrasındaki operasyonlarla da bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.
TÜRKİYE 16.08.2021, 13:19 16.08.2021, 13:24
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton maddenin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Muş, sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesinin de çökertildiğini belirterek bakanlık personelini tebrik etti.
Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul havalimanında Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) August 16, 2021
Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.
Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum.
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