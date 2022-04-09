Uzaklaştırma kararı çıkardığı eşi tarafından katledildi

Türkiye' bir kadının daha, bin bir hayalle yuva kurdu hayat arkadaşı, cellada dönüştü.

Kadın cinayetlerinin sonu gelmezken, bir vahşet de Burdur'dan bildirildi.

35 yaşındaki 1 çocuk annesi Nurcan Seçer'in, 6 aydır ayrı yaşadığı eşi Serhan Seçer (34) birlikte işlettikleri restorana gitti.

Av tüfeğiyle kurşunladı

Hakkında uzaklaştırma kararı olduğu için iş yerine girmesi yasak olan Seçer, eşi Nurcan Seçer’e av tüfeğiyle ateş etti.

Çenesine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Nurcan Seçer kanlar içinde yere yığılırken, Serhan Seçer, bu kez yaklaşık 300 metre mesafede, Gazi Caddesi'nde kayınbiraderi Ö.K.'ye ait iş yerine gitti.

Saldırganın babası müdahale etti

Kayınbiraderine ateş etmek isteyen Serhan Seçer'in tüfeği tutukluk yaptı. Aynı caddede işletmesi bulunan babası Şeref Seçer, oğlunu görüp tüfeği elinden aldı.

Genç kadın hayata tutunamadı

Çağırılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurcan Seçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Katil zanlısı gözaltında

Kaçan Serhan Seçer bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.







