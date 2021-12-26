Üzerine asansör kafesi düşen işçi hayatını kaybetti
Adıyaman’da, özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan genç işçi, üzerine kule asansör kafesinin düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 26.12.2021, 09:26 26.12.2021, 09:35
Adıyaman merkez Bozhöyük Köyü yakınlarında faaliyet gösteren özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan 28 yaşındaki Nurullah Karataş'ın üzerine kule asansör kafesinin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karataş, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Nurullah Karataş, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Karataş'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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