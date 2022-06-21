Üzerine kale direği devrilen çocuk hayatını kaybetti
Merkezefendi ilçesinde halı saha içinde üzerine kale direği devrilen çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 21.06.2022, 21:30
Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi'ndeki bir halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan 14 yaşındaki Eren Işık'ın üzerine seyyar kale direği devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralandığı belirtilen Işık'ı Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kurtarılamadı
Işık, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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