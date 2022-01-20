Üzerine taş kırma aparatı düşen işçi öldü
Mersin'in Mut ilçesinde, üzerine ekskavatörün taş kırma aparatı düşen 58 yaşındaki işçi Hüseyin Bıçkı hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 20.01.2022, 20:59
Öğle saatlerinde Mersin'in Mut ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.K., kullandığı ekskavatörün ucuna taş kırma aparatı taktı.
TAŞ KIRMA APARATI ÜZERİNE DÜŞTÜ
Taş kırma aparatı, E.K.'ya yardım eden işçi Hüseyin Bıçkı'nın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iki çocuk babası Hüseyin Bıçkı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bıçkı'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İş makinesini kullanan E.K. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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