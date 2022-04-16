Üzerine televizyon düşen küçük kız hayatını kaybetti

Saat 12.00 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ahmet El Hıdır’ın kızı Meral'in üzerine, evde oyun oynarken televizyon düştü.

Talizsiz çocuk hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre, ihbarla eve gelen sağlık ekibi, Meral'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Meral El Hıdır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



