Üzerine televizyon düşen küçük kız hayatını kaybetti
Konya'da oyun oynadığı sırada üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Suriye uyruklu Meral El Hıdır, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE 16.04.2022, 20:00
Saat 12.00 sıralarında Konya'nın Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ahmet El Hıdır’ın kızı Meral'in üzerine, evde oyun oynarken televizyon düştü.
Talizsiz çocuk hayatını kaybetti
DHA'nın haberine göre, ihbarla eve gelen sağlık ekibi, Meral'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
Meral El Hıdır, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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