Uzman çavuş şaka yapmak isterken kendini vurdu

Uzman Çavuş Doğukan Ok (23), dün akşam Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Şükrü Kanatlı Mahallesi'ndeki evinde nişanlısı E.U. ile telefonda görüntülü konuşuyordu.

Bu sırada Doğukan Ok, elindeki tabanca ile şaka yapmak için tetiğe bastı.

KAFASINDAN AĞIR YARALANDI

Tetiğe basmasıyla kafasından ağır yaralanan uzman çavuş, silah arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Ok, hayatını kaybetti.

Ok'un cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.