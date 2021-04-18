Uzman çavuşun sır intiharı! Kanlar içinde bulundu!

Manisa'nın Akhisar'ın İlçe Jandarma Komutanlığında devriye görevinde bulunan Uzman Çavuş Harun Albayrak'tan haber alamayan arkadaşları Zeytinliova Mahallesi'nde bulunan evine gitti.

ARKADAŞLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

İçeri giren arkadaşları Albayrak'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Savcının incelemesinin ardından bekar olduğu öğrenilen Harun Albayrak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.