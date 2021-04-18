Uzman çavuşun sır intiharı! Kanlar içinde bulundu!
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Harun Albayrak tabancasıyla intihar etti. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının eve girmesiyle kanlar içinde bulduğu Albayrak için sağlık ekipleri seferber oldu ancak yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
TÜRKİYE 18.04.2021, 10:03 18.04.2021, 10:06
Manisa'nın Akhisar'ın İlçe Jandarma Komutanlığında devriye görevinde bulunan Uzman Çavuş Harun Albayrak'tan haber alamayan arkadaşları Zeytinliova Mahallesi'nde bulunan evine gitti.
ARKADAŞLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU
İçeri giren arkadaşları Albayrak'ı kanlar içerisinde hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Savcının incelemesinin ardından bekar olduğu öğrenilen Harun Albayrak'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma sürüyor.
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