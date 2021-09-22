Üzüm üreticilerini dolandıranlar aranıyor

H.H.K ve F.Ü. ilçeye bağlı Taytan ve Yenipazar mahallelerindeki üzüm üreticilerine kendilerini tüccar olarak tanıtıp, 7 üreticiyle 64 ton kuru üzümlerini 768 bin lira karşılığında alacakları konusunda anlaştı.

Şüpheliler, üreticilere kuru üzümlerinin bedellerini mobil bankacılık uygulaması üzerinden gönderdiklerini, ancak transfer işleminin bankalarının mesai saati bittikten sonra yapıldığı için paralarının takip eden ilk mesai saatinde hesabına geçeceğini belirterek, kuru üzümleri yükledikleri kamyonlarla mahalleden ayrıldı.

Aradan zaman geçip, mesai saatleri içinde paralarının hesaplarına yatmadığını gören çiftçiler, dolandırıldıklarını düşünerek jandarmaya başvurdu. Şüphelilerin üreticilerin yanından ayrıldıktan sonra verdikleri EFT talimatını iptal ettikleri anlaşıldı.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu şüphelilerden F.Ü, kamyonette 3 bin 260 kilogram kuru üzümle yakalandı. Kuru üzümler, sahibine teslim edildi.