Uzun yol şoförleri Kızılay'ın 'gönüllü ortağı' olacak

Kızılay, uzun yol şoförlerinin dünyasını daha yakından tanımaya, kişisel ve ailevi sorunlarına çözüm önerileri üretebilmeye ve özellikle de afet sonrasındaki hizmetlere dönük katkılarını almaya yönelik veriler elde etmek amacıyla "Bu Yollar Sensiz Olmaz - Uzun Yol Şoförlüğü Araştırma Projesi" başlattı.

Kızılay Akademi Başkanlığınca yürütülecek çalışmayla uzun yol şoförlerinin sosyopsikolojik özellikleri ayrıntılı olarak incelenecek.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Doç. Dr. Mustafa Otrar tarafından yönetilecek çalışmada, uzun yol şoförleriyle yolculuk yapılacak, yolculuk boyunca mülakatlar gerçekleştirilecek.

Uzun yol şoförlerinin çalışma süreçleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek ve sorunlarına bir nebze de olsa çözüm önerileri üretmek amacıyla yapılacak 12 aylık çalışma sonucunda, onlardan trafik ve yol güvenliği ile afet gönüllüsü olmaları için destek alınacak.

"Şoförlerin afet zamanlarında fedakarlıklarına şahit oluyoruz"

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kızılay'ın kurulduğu andan itibaren ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran bir kurum olduğunu söyledi.

Uzun zamandır kurumda tır ve kamyon şoförü istihdam ettiklerini kaydeden Altan, "Hem kendi şoför arkadaşlarımız için hem de ülkemizin ürünlerini bir yandan bir yana taşıyan uzun yol şoförleri için, onların durumlarını, çalışmalarını, hayatlarını, ailelerini ve geride bıraktıklarını ele alan, onlara daha iyi çalışma şartları sağlayacak bir çalışma yapmak için akademimiz devreye girdi." dedi.

Altan, plan çerçevesinde akademisyenlerin şoförlerle yola çıkarak çalışma hayatlarını inceleyeceklerini ve yapılması gerekenlerle ilgili kendilerine bilgi vereceklerini anlatarak, böylece şoförlerin düzgün ve iyi şartlarda çalışıp daha mutlu şekilde hizmet edeceğine inandıklarını ifade etti.

"Çok kıymetli iş yapan bu insanlarımıza bir değer vermiş olacağız"

Çalışmaların Sakarya'da yapılan toplantıyla başlatıldığını aktaran Altan, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'yi ve dünyayı gezen uzun yol şoförlerimizden 'Biz bu işi yapıyoruz, mutluyuz ama geride bıraktıklarımızın durumuyla ilgili endişelerimiz var. Onların eğitimleri, sağlıkları gibi konularda bazen tedirgin oluyoruz.' diye düşünenler için birtakım politika önerileri hazırlayacağız. Bunları hükümetimize sunacağız. Böylelikle çok kıymetli iş yapan bu insanlarımıza bir değer vermiş olacağız. Çalışmamızın birinci çıktısı bu olacak.

İkincisi ise afet farkındalık eğitimi, ilk yardım eğitimleri verdiğimiz bu arkadaşlarımızdan seferleri esnasında rastgeldikleri herhangi bir afeti bir an önce bize bildirmelerini isteyeceğiz. Ayrıca onlara, afetin durumuna ve aldıkları eğitime göre müdahale etmelerini, kazalarda da aldıkları ilk yardım eğitimleri doğrultusunda müdahalede bulunmalarını, orayı hemen kontrol altına almalarını öğreteceğiz."

Altan, bu eğitimlerden geçen ve gönüllü olan şoförlerin araçlarına etiket yapıştırarak farkındalık oluşturmaya çalışacaklarını dile getirerek, "Onların hayata katmış oldukları değere bir değer daha katmalarını ve toplum içinde de değerli olduklarının görünmesini sağlayacağız. Şoför arkadaşlarımızın, bir yandan kendi hayatlarını kazanırken bir yandan da topluma daha farklı şekilde katkı sağlamaları için, geride bıraktıkları ailelerinin durumlarının iyileşeceğinin farkında olmaları için çalışacağız. İnşallah bu yolda başarılı oluruz." diye konuştu.

Şoförlerin afet zamanlarında fedakarlıklarına şahit olduklarını aktaran Altan, afet anlarında yardım malzemelerinin afet bölgesine taşınması konusunda da onlardan destek almayı umduklarını sözlerine ekledi.