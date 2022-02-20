banner86

banner85

Uzun yol şoförleri Kızılay'ın 'gönüllü ortağı' olacak

Türk Kızılay, hayata geçirdiği projeyle trafik ve yol güvenliği ile afetlere hazırlıklı olma, tanık oldukları afetleri ihbar etme, afetzedelere yardım ulaştırma konularında uzun yol şoförlerinden destek alacak.

TÜRKİYE 20.02.2022, 16:04
Uzun yol şoförleri Kızılay'ın 'gönüllü ortağı' olacak

Kızılay, uzun yol şoförlerinin dünyasını daha yakından tanımaya, kişisel ve ailevi sorunlarına çözüm önerileri üretebilmeye ve özellikle de afet sonrasındaki hizmetlere dönük katkılarını almaya yönelik veriler elde etmek amacıyla "Bu Yollar Sensiz Olmaz - Uzun Yol Şoförlüğü Araştırma Projesi" başlattı.

Kızılay Akademi Başkanlığınca yürütülecek çalışmayla uzun yol şoförlerinin sosyopsikolojik özellikleri ayrıntılı olarak incelenecek.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Doç. Dr. Mustafa Otrar tarafından yönetilecek çalışmada, uzun yol şoförleriyle yolculuk yapılacak, yolculuk boyunca mülakatlar gerçekleştirilecek.

Uzun yol şoförlerinin çalışma süreçleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek ve sorunlarına bir nebze de olsa çözüm önerileri üretmek amacıyla yapılacak 12 aylık çalışma sonucunda, onlardan trafik ve yol güvenliği ile afet gönüllüsü olmaları için destek alınacak.

"Şoförlerin afet zamanlarında fedakarlıklarına şahit oluyoruz"

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, Kızılay'ın kurulduğu andan itibaren ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran bir kurum olduğunu söyledi.

Uzun zamandır kurumda tır ve kamyon şoförü istihdam ettiklerini kaydeden Altan, "Hem kendi şoför arkadaşlarımız için hem de ülkemizin ürünlerini bir yandan bir yana taşıyan uzun yol şoförleri için, onların durumlarını, çalışmalarını, hayatlarını, ailelerini ve geride bıraktıklarını ele alan, onlara daha iyi çalışma şartları sağlayacak bir çalışma yapmak için akademimiz devreye girdi." dedi.

Altan, plan çerçevesinde akademisyenlerin şoförlerle yola çıkarak çalışma hayatlarını inceleyeceklerini ve yapılması gerekenlerle ilgili kendilerine bilgi vereceklerini anlatarak, böylece şoförlerin düzgün ve iyi şartlarda çalışıp daha mutlu şekilde hizmet edeceğine inandıklarını ifade etti.

"Çok kıymetli iş yapan bu insanlarımıza bir değer vermiş olacağız"

Çalışmaların Sakarya'da yapılan toplantıyla başlatıldığını aktaran Altan, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye'yi ve dünyayı gezen uzun yol şoförlerimizden 'Biz bu işi yapıyoruz, mutluyuz ama geride bıraktıklarımızın durumuyla ilgili endişelerimiz var. Onların eğitimleri, sağlıkları gibi konularda bazen tedirgin oluyoruz.' diye düşünenler için birtakım politika önerileri hazırlayacağız. Bunları hükümetimize sunacağız. Böylelikle çok kıymetli iş yapan bu insanlarımıza bir değer vermiş olacağız. Çalışmamızın birinci çıktısı bu olacak.

İkincisi ise afet farkındalık eğitimi, ilk yardım eğitimleri verdiğimiz bu arkadaşlarımızdan seferleri esnasında rastgeldikleri herhangi bir afeti bir an önce bize bildirmelerini isteyeceğiz. Ayrıca onlara, afetin durumuna ve aldıkları eğitime göre müdahale etmelerini, kazalarda da aldıkları ilk yardım eğitimleri doğrultusunda müdahalede bulunmalarını, orayı hemen kontrol altına almalarını öğreteceğiz."

Altan, bu eğitimlerden geçen ve gönüllü olan şoförlerin araçlarına etiket yapıştırarak farkındalık oluşturmaya çalışacaklarını dile getirerek, "Onların hayata katmış oldukları değere bir değer daha katmalarını ve toplum içinde de değerli olduklarının görünmesini sağlayacağız. Şoför arkadaşlarımızın, bir yandan kendi hayatlarını kazanırken bir yandan da topluma daha farklı şekilde katkı sağlamaları için, geride bıraktıkları ailelerinin durumlarının iyileşeceğinin farkında olmaları için çalışacağız. İnşallah bu yolda başarılı oluruz." diye konuştu.

Şoförlerin afet zamanlarında fedakarlıklarına şahit olduklarını aktaran Altan, afet anlarında yardım malzemelerinin afet bölgesine taşınması konusunda da onlardan destek almayı umduklarını sözlerine ekledi.

#Türk Kızılay #Trafik #yol güvenliği #afetzede
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Tottenham 23 39
8. Wolverhampton Wanderers 24 38
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 28
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 44
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 23 38
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Mallorca 24 27
16. Getafe 25 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14