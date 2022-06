Vahit Kirişci: Yangın tamamen kontrol altında

Marmaris yangını ile mücadele 5'inci gününde...

Türkiye'yi korkutan yangın bölgesinden an itibarıyla sevindiren bir haber geldi.

Olayın ilk gününden itibaren bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, incelemelerinin ardından son verileri paylaştı.

"Tamamen kontrol altında"

Yangının tamamen kontrol altına alındığını aktaran Kirişci, şu ifadelerle devam etti;

"Yangın tamamen kontrol altında. Soğutma çalışması önümüzdeki günlerde sürecek. Bizim bu yangınla ilgili olarak en büyük tesellimiz, herhangi bir insan can kaybının olmamasıdır. Ama ormanlarımızın içerisindeki o doğal yaşamın bir parçası haline gelmiş varlıklarımızla ilgili, canlarımızla ilgili kayıplarımız konusunda tabii ki elimizde kesin bir belge, bilgi olmadığı için bu üzüntümüzü de belirterek, insan can kaybı konusunda can kaybımızın olmadığını belirterek bunu da ifade etmek istiyorum.

"Nedeni bizim insanlar olarak özensizliğimiz oldu"

Ormanın var olduğu günden beri insana ihtiyacı yoktu. Kendi doğal yaşamını hep böyle sürdürdü. Fakat gün geldi devran döndü bu bugünkü modern yaşamın da birtakım dayatmalarıyla insanın bu kez ormana katkı sağlaması gündeme geldi.

Başlangıçta insana ihtiyacı olmayan orman, insanın katkısına ve desteğine ihtiyaç duyar hale geldi. Burada da bu desteğe ihtiyaç duymasının temel nedeni bizim insanlar olarak özensizliğimiz, dikkatsizliğimiz ve kasti davranışlarımız oldu. Bundan dolayı da ormanın korunmasına yönelik tabii ki biz yöneticilerin ama yöneticiler yetmez, tüm vatandaşlarımızın teyakkuz halinde olması ve bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor.

"Asıl olan milletin duyarlılığıdır"

Hangi tedbiri alırsanız alın, hangi önlemleri hayata geçirirseniz geçirin, asıl olan milletin duyarlılığıdır. Görmüş olduğu en ufak bir olumsuzluğu veya olumsuzluğu çağrıştıracak bir emareyi, mutlak suretle ilgili otoritelerle paylaşmalarında çok büyük yarar vardır. Bunu da sizler aracılığıyla aziz milletime bir kez daha iletmek istiyorum.

"Hepimizin üzerinde durması gereken bir husus"

Ben özellikle bu ormanyangınları vesilesiyle birkaç hususun da altını çizmek istiyorum. Çünkü bu bizim de hepimizin üzerinde durması gereken bir husus. Malumlarınız olduğu üzere bir 99 Depremi yaşandı. Ama Türkiye, bir 99 depremiyle Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve bu konuda mutlaka bazı tedbirler alması gerektiğini de öğrenmiş oldu. Şimdi orman teşkilatımız tam 183 yıllık mazisi olan, cumhuriyetimizden çok daha eski bir müktesebatı olan bir teşkilat.

"Ne olursa olsun bu tecrübelerden istifade etmemiz gerekir"

Bu teşkilatımızın tek başına bu konularda başarı elde etmesi elbette yeterli değildir. Mutlaka bir koordinasyon, bir eş güdüm, bir birliktelik, bir beraberlik olması gerekir ve bu beraberliği de 99 depreminden hareketle tecrübenin elbette ki iyi olanını, güzel olanını almak isteriz ki bazen hepimizi üzen acı tecrübeler de olabilmektedir. Fakat ne olursa olsun bu tecrübelerden istifade etmemiz gerekir.

"Orman yangınlarının yüzde 88’i insan kaynaklıdır"

Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 88’i insan kaynaklıdır. Bu dikkatsizlik olabilir, tedbirsizlik, özensizlik, kasti olabilir. Dolayısıyla hangi sebepten olursa olsun bunların oranı yüzde 88, bunu da belirtmek isterim. Yüzde 55’i hassas ormanlardan oluşan böyle bir coğrafyada, güzel Muğla’mızda, bir turizm cenneti, ülkemizin bir güzel, nadide köşesinde hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Bu bundan sonra orman yangını olmayacağı anlamına gelmiyor ama önemli olan bu yangınlara teyakkuz halinde pür dikkat kesilmek ve hepimizin bu konuda özenli davranmasını sağlamaktır. Bunun da ben altını çizmek istiyorum.

Yangınlarımızın dışında ormanla ilgili de geçtiğimiz yıla göre hakikaten çok ciddi kendi davranışlarımızı da elbette gözden geçirmemiz gerekiyordu. Tıpkı bu yangın sonrasında da yine paydaşlarımızla birlikte bir araya gelip, özelde de Orman Genel Müdürlüğü olarak, Bakanlık olarak kendi çalışmalarımızı gözden geçireceğiz. Geçtiğimiz yıla göre gerek helikopter sayımızda, gerekse uçak sayımızda, gerekse İHA sayımız da artırılmıştır.