''Vahiy geldi'' dedi, eşini öldürdü!

22 Eylül 2019'da, Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Şahinler köyünde yaşayan Necmettin Baysal (55), 3 çocuğunun annesi Yeter Baysal'a (45) evde ekmek yaptığı sırada bıçakla saldırdı.

Çığlık seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

27 BIÇAK DARBESİ

27 yerinden bıçaklanan Yeter Baysal, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Necmettin Baysal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÖMÜR BOYU HAPSİ İSTENDİ

Cinayet sonrası Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Necmettin Baysal hakkında, 'eşi kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istendi.

"VAHİY GELDİ"

Nevşehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Necmettin Baysal, ifadesinde, şizofreni hastası olduğunu, cinayeti kendisine gelen vahiy nedeniyle işlediğini öne sürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının da müdahil olduğu davanın karar duruşmasında Necmettin Baysal, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İTİRAZ EDİLECEK

Cezayı az bulan bakanlık avukatlarının karara itiraz edecekleri belirtildi.