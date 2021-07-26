Vaka sayısı 14 bini geçti

Sağlık bakanlığı tarafından paylaşılan günlük Koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı. 55 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 211 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşı olun çağrısını yineledi. "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir.

Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" uyarısında bulundu.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 67 milyona yaklaştı. Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Edirne'den sonra Amasya da aşılama oranı yüzde 75'i aşan iller arasına girdi.

Yurdun doğu ve güneydoğusunda ise aşılama süreci yavaş ilerliyor