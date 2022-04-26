Vaka sayısı 2 bin 511
Son 24 saatte 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi, 14 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 425 kişi sağlığına kavuştu.
TÜRKİYE 26.04.2022, 20:44
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 132 bin 633 COVID-19 testi yapıldı, 2 bin 511 kişinin testi pozitif çıktı.
14 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 425 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 455 bin 844 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
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