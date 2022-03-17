Vaka sayısı 21 bin 354

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 319 bin 260 COVID-19 testi yapıldı, 21 bin 354 kişinin testi pozitif çıktı.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 93,03, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,26 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan toplam aşı saysı 146 milyon 377 bin 975'e yükseldi.