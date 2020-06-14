Vaka sayısı artmıştı! Bakan Koca'dan açıklama

"Kontrollü sosyal hayat, maske ve mesafe" ifadesinin yer aldığı fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun." ifadelerini kullandı.

DÜN DE UYARMIŞTI

Vaka sayısındaki artışla ilgili olarak Bakan Koca dün yaptığı açıklamada da "Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi" uyarısında bulunmuştu.

Türkiye'de son 24 saatte (13 Haziran tablosu) 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken 14 kişi de hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 176 bin 677'ye can kaybı 4 bin 792'ye çıktı.