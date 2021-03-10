Vali, müzik zevkini sorduğu kız öğrencilerden 'Müslüm Gürses' cevabını alınca şaşırdı

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, kent merkezindeki denetimlere katıldı.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Eski Sanayi Caddesi'nde kurallara uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Aydoğdu, karşılaştığı kız öğrencilerle, yüz yüze sınavlar, pandemi ve gençlik üzerine sohbet etti.

VALİ, ÖĞRENCİLERİN MÜZİK ZEVKİNİ SORDU

Aydoğdu'nun dinledikleri müzik türünü sorduğu liseli öğrenciler "Karışık dinliyoruz" cevabı verdi. Bunun üzerine Vali Aydoğdu, "Ortaya karışık ızgara yani." diye karşılık verdi.

MÜSLÜM GÜRSES DİYALOĞU HERKESİ GÜLÜMSETTİ

Bir kız öğrencinin "Bazen dertli olunca Müslüm diyoruz." demesi üzerine gülümseyen Vali Aydoğdu öğrencilere "Gerçekten Müslüm Gürses'i dinliyor musunuz?" diye sordu. Gülüşmelerin ardından öğrenciler "Dinlemez miyiz?", "Müslüm dinlenmez mi?" ve "Hangimiz sevmedik?" cevaplarını verdi. Bunun üzerine Aydoğdu, "Müslüm Gürses biraz daha bizim dönemimizin sanatçısı. Genellikle hikayesi olan insanlar onu dinler. Şimdiki gençler pop, rap dinliyor da onun için sordum." dedi.

"BENİ ETİKETLEYİN SİZİ RT YAPAYIM"

Öğrenciler, eskinin şarkılarındaki anlam ve sözlerinin yeni dönem şarkılarından daha iyi olduğunu, o nedenle Müslüm Gürses gibi usta sanatçıları da dinlediklerini belirtti. Vali Aydoğdu, pandemi tedbir ve kurallarına uydukları için tebrik ettiği, ardından da özçekim yaptığı öğrencilere, "Beni etiketleyin sizi rt yapayım" dedi. Aydoğdu, "Hayatınızda başarılar diliyorum." diyerek öğrencilerle vedalaştı