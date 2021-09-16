Vali Yerlikaya İstanbul'da aşılamadaki son durumu duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kenttte aşılamada gelinen son durumu rakamlarla paylaştı. Yerlikaya, "1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5..." dedi.

TÜRKİYE 16.09.2021, 11:58
Vali Yerlikaya İstanbul'da aşılamadaki son durumu duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte aşılamada gelinen son durumu rakamlarla duyurdu. Yerlikaya kentin yüzde 82.5'inin aşılandığını bildirdi.

Yerlikaya'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

İstanbul'umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9.472.237, 2.doz 7.291.509, 3.doz 1.257.958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız %82,5... 15-19 yaş arası 457.235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48.966 gencimiz aşısını yaptırdı.

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