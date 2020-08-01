Valilik açıkladı! Vakalar arttı, köy karantinaya alındı
Sivas'ın Divriği ilçesinde 1 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
TÜRKİYE 01.08.2020, 10:27
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Sivas Valilği yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Divriği ilçesi Çiğdemli köyünün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.
Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.
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