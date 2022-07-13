Valiz hırsızına meydan dayağı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Taksim Talimhane mevkisindeki havalimanı otobüslerinin bulunduğu noktada dolaşan kimliği belirsiz bir kişi, gözüne valizleri kestirdi.

Bir süre çevrede dolaşarak uygun anı kollayan şahıs, turistler araca bindikten sonra otobüs kalkmak üzereyken harekete geçti.

Bagaj bölümünden valizi almaya çalışan hırsız, alanda görevli Yaşar Ceyhan tarafından fark edildi.

Arbede çıktı

Görevliye yakalanan şahıs kaçmaya çalışınca alandaki birkaç kişi tarafından muhafaza altına alınmaya çalışıldı.

Ancak şahsın görevlilere direnip saldırmaya başlaması üzerine arbede çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda bir anda ortalık karışınca şahsa tekme ve yumruklarla meydan dayağı atıldı.

Dakikalarca meydan dayağı yedi

Dakikalarca darbedilen şahıs görevlilerin elinden kurtulup kayıplara karıştı.

Önceki hafta Cumartesi günü saat 09.00 sıralarında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“Hırsızlık yapmak istiyorlardı”

Olayla ilgili İHA’ya konuşan Yaşar Ceyhan, “Geçen gün sabah geldiğimde burada çalışırken iki şahıs yaklaşık 2 saat burada gezinmeye başladı. Amaçları belliydi, ben onları görünce direkt anladım. Hırsızlık yapmak istiyorlardı. Ondan sonra otobüs geldi, bagajları indirdim ve 2 tane sahipsiz valiz kaldı. Otobüs içerisinde yolcu var mı diye baktım ve yolcu yoktu. Sonra o şahıslardan biri yanıma geldi ve ‘bagaj benim’ dedi. Ben de ‘bu senin değil’ dedim, yani suçüstü oldular.

“Direkt orada dövmek zorunda kaldım”

Tabii hırsızlığı suçüstü olduğu için ben direkt orada dövmek zorunda kaldım. Burada bu şekilde hırsızlık olaylar oluyor. Böyle durumlarda polise haber veriyoruz. Bu tür olayların artık olmamasını istiyoruz. İnsanları takip etmekten gerçekten yorulduk. Her hafta bunlarla karşılaşıyoruz ve önüne geçilmesini istiyoruz. Olaydan sonra zanlıyı zabıta ekipleri aldı, sonrasını bilmiyorum. Olay yerine gelen polis ekiplerine de olayı anlattım, onlar da önlem alıp devriye gezmeye başladılar. O günden sonra bir daha hırsızlık olayı gerçekleşmedi.” dedi.