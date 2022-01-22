Van'da 150 adet pompalı tüfek ele geçirildi
Van'da durdurulan bir araçta 150 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.
TÜRKİYE 22.01.2022, 15:21
Van'ın Başkale ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri durdurdukları araçta arama yaptı.
Aramada, 10 koli içerisinde 150 adet pompalı av tüfeği bulundu.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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