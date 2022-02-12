Van'da 18 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın Tuşba ilçesinde emniyet ekiplerince "dur" ihtarına uymayan araçta 18 düzensiz göçmen yakalandı.
TÜRKİYE 12.02.2022, 21:31
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, Tuşba ilçesinde "dur" ihtarına uymayan bir araç, kovalamaca sonucu durduruldu.
Araçta yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 18 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen bir şüpheli tutuklandı.
Namaz Vakti 13 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Başakşehir
|24
|40
|5. Fenerbahçe
|25
|40
|6. Alanyaspor
|24
|39
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|24
|35
|10. Kayserispor
|25
|35
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|25
|29
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|25
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|25
|23
|19. Altay
|25
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|23
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. İstanbulspor
|22
|39
|6. Eyüpspor
|21
|37
|7. Samsunspor
|22
|35
|8. Adanaspor
|23
|33
|9. Gençlerbirliği
|23
|29
|10. Boluspor
|21
|28
|11. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|12. Keçiörengücü
|23
|28
|13. Tuzlaspor
|21
|27
|14. Kocaelispor
|23
|27
|15. Menemen Belediyespor
|22
|26
|16. Bursaspor
|22
|24
|17. Altınordu
|23
|22
|18. Denizlispor
|23
|21
|19. Balıkesirspor
|22
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|25
|63
|2. Liverpool
|23
|51
|3. Chelsea
|24
|47
|4. West Ham United
|24
|40
|5. M. United
|24
|40
|6. Arsenal
|22
|39
|7. Tottenham
|21
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|22
|34
|9. Brighton
|23
|33
|10. Southampton
|24
|29
|11. Aston Villa
|22
|27
|12. Crystal Palace
|24
|26
|13. Leicester City
|21
|26
|14. Brentford
|25
|24
|15. Leeds United
|23
|23
|16. Everton
|22
|22
|17. Newcastle
|22
|18
|18. Norwich City
|24
|17
|19. Watford
|23
|15
|20. Burnley
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|24
|54
|2. Sevilla
|24
|50
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Atletico Madrid
|23
|39
|5. Barcelona
|22
|38
|6. Villarreal
|24
|36
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|23
|34
|9. Osasuna
|24
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
|11. Rayo Vallecano
|23
|31
|12. Valencia
|23
|30
|13. Espanyol
|23
|27
|14. Elche
|24
|26
|15. Getafe
|24
|25
|16. Granada
|23
|24
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|24
|19
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11