Van'da 3,9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabında yer alan bilgiye göre, saat 05.26'da merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

İlçede saat 01.44'te de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Her iki deprem de yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Valilik, depremde şu ana kadar yansıyan olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.