Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Muradiye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem yaşandığı belirlendi.
TÜRKİYE 21.06.2022, 10:35
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasına göre Van'da deprem yaşandı.
Saat 10.10 sularında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.
Bir diğer yandan depremin derinliği ise 10.47 kilometre olarak aktarıldı.
"An itibarıyla olumsuz durum ihbar alınmadı"
Yaşanan depremin ardından, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bildirildi.
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