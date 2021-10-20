Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 20.10.2021, 20:44
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.05'de Van'da sarsıntı kaydedildi.
4,1 büyüklüğündeki deprem yerin 7,02 kilometre derinliğinde yaşandı.
"Herhangi bir olumsuzluk yok"
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, 3,8 ve 4,1 büyüklüğünde depremlerin yaşandığını söyledi.
Bölgede tarama çalışmalarına başlandığını aktaran Bilmez, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi:
"Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi bölgesinde peş peşe 2 deprem meydana geldi. Aldığımız ilk bilgilerde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımız panik olmasın, Valilik ve AFAD'ın açıklamalarına göre hareket etsin. Şu an için panik olacak bir durum yok."
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