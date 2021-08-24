Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen bir kişi ise tutuklandı.
TÜRKİYE 24.08.2021, 18:30
Van'da MİT Başkanlığı koordinesinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, ilçenin Selimbey Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmeni yakaladı.
Organizatör olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
27°
açık
Namaz Vakti 24 Ağustos 2021
|İmsak
|04:16
|Güneş
|05:44
|Öğle
|12:41
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:28
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Fenerbahçe
|2
|6
|5. Konyaspor
|2
|6
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Karagümrük
|2
|4
|8. Kasımpaşa
|2
|4
|9. Alanyaspor
|2
|3
|10. Malatyaspor
|2
|3
|11. Gaziantep FK
|2
|1
|12. Adana Demirspor
|2
|1
|13. Hatayspor
|2
|1
|14. Antalyaspor
|2
|1
|15. Rizespor
|2
|1
|16. Göztepe
|2
|1
|17. Kayserispor
|2
|1
|18. Sivasspor
|2
|0
|19. Başakşehir
|2
|0
|20. Giresunspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Eyüpspor
|2
|6
|3. Bandırmaspor
|2
|6
|4. Manisa FK
|2
|6
|5. Tuzlaspor
|2
|4
|6. Menemenspor
|2
|3
|7. Samsunspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|2
|3
|9. Balıkesirspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Altınordu
|2
|1
|13. Ankara Keçiörengücü
|2
|1
|14. Bursaspor
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Kocaelispor
|2
|1
|17. Boluspor
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. West Ham
|2
|6
|2. Chelsea
|2
|6
|3. Liverpool
|2
|6
|4. Brighton
|2
|6
|5. Tottenham
|2
|6
|6. M. United
|2
|4
|7. Everton
|2
|4
|8. Brentford
|2
|4
|9. Man City
|2
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Watford
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|3
|13. Southampton
|2
|1
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Leeds United
|2
|1
|16. Wolverhampton
|2
|0
|17. Burnley
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Arsenal
|2
|0
|20. Norwich City
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Barcelona
|2
|4
|5. Mallorca
|2
|4
|6. Valencia
|2
|4
|7. Real Sociedad
|2
|3
|8. Levante
|2
|2
|9. Cádiz
|2
|2
|10. Real Betis
|2
|2
|11. Athletic Bilbao
|2
|2
|12. Granada
|2
|2
|13. Espanyol
|2
|2
|14. Osasuna
|2
|2
|15. Villarreal
|2
|2
|16. Celta de Vigo
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Getafe
|2
|0
|19. Deportivo Alaves
|2
|0
|20. Rayo Vallecano
|2
|0
Günlük GazetelerTümü