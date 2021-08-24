Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da MİT Başkanlığı koordinesinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Selimbey Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.