Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen bir kişi ise tutuklandı.

TÜRKİYE 24.08.2021, 18:30
Van'da 43 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da MİT Başkanlığı koordinesinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, ilçenin Selimbey Mahallesi'nde tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Afganistan uyruklu 43 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatör olduğu değerlendirilen ve gözaltına alınan bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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