Van'da 4,7 şiddetinde deprem
Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 15.12.2020, 09:16
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 9,2 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tuşba olan 4,7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı acıklamada depremin merkez üssü olan ilçedeki kırsal mahallelerde ekiplerin tarama çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
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