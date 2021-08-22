Van'da bin 300 ruhsatsız silah ele geçirildi
Van polisi silah kaçakçılarına göz açtırmadı. Bir iş yerine düzenlenen operasyonda parçalar halinde bin 300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
TÜRKİYE 22.08.2021, 22:32
Van'da kaçakçılıkla mücadele tüm hızıyla devam ediyor.
Silah kaçakçılarını uzun süre takibe alan polis ekipleri, İpekyolu ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda iş yerinin deposunda bin 300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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