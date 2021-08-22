Van'da bin 300 ruhsatsız silah ele geçirildi

Van polisi silah kaçakçılarına göz açtırmadı. Bir iş yerine düzenlenen operasyonda parçalar halinde bin 300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

TÜRKİYE 22.08.2021, 22:32
Van'da bin 300 ruhsatsız silah ele geçirildi

Van'da kaçakçılıkla mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Silah kaçakçılarını uzun süre takibe alan polis ekipleri, İpekyolu ilçesinde belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yerinin deposunda bin 300 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

#operasyon #Polis #Van #silah #Kaçakçılık #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 22 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Konyaspor 2 6
3. Beşiktaş 2 4
4. Karagümrük 2 4
5. Kasımpaşa 2 4
6. Trabzonspor 1 3
7. Galatasaray 1 3
8. Fenerbahçe 1 3
9. Alanyaspor 2 3
10. Gaziantep FK 2 1
11. Adana Demirspor 2 1
12. Hatayspor 1 1
13. Antalyaspor 1 1
14. Rizespor 2 1
15. Göztepe 1 1
16. Kayserispor 2 1
17. Sivasspor 1 0
18. Başakşehir 2 0
19. Giresunspor 2 0
20. Malatyaspor 1 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Tuzlaspor 2 4
5. Menemenspor 2 3
6. Manisa FK 1 3
7. Samsunspor 1 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Adanaspor 2 2
10. Ankaragücü 2 2
11. Altınordu 2 1
12. Ankara Keçiörengücü 2 1
13. Bursaspor 1 1
14. Gençlerbirliği 2 1
15. Kocaelispor 2 1
16. Boluspor 1 0
17. Erzurumspor 1 0
18. Denizlispor 1 0
19. İstanbulspor 2 0
Takımlar O P
1. Chelsea 2 6
2. Liverpool 2 6
3. Brighton 2 6
4. Tottenham 2 6
5. M. United 2 4
6. Everton 2 4
7. Brentford 2 4
8. Man City 2 3
9. West Ham 1 3
10. Aston Villa 2 3
11. Leicester City 1 3
12. Watford 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0
Takımlar O P
1. Barcelona 2 4
2. Mallorca 2 4
3. Valencia 2 4
4. Real Madrid 1 3
5. Sevilla 1 3
6. Atletico Madrid 1 3
7. Real Sociedad 2 3
8. Cádiz 2 2
9. Real Betis 2 2
10. Athletic Bilbao 2 2
11. Granada 2 2
12. Espanyol 2 2
13. Villarreal 2 2
14. Levante 1 1
15. Elche 1 1
16. Osasuna 1 1
17. Celta de Vigo 1 0
18. Getafe 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Rayo Vallecano 2 0