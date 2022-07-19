Van'da Eren Abluka-22 Operasyonu başlatıldı

Yurt genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar hız kesemeden devam ediyor.

Mehmetçiklerimiz teröristlere geçit vermezken yeni oparasyonlar başlatılıyor.

Van'da operasyon başladı

Son olarak İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van'da "Eren Abluka-22 (Van-Kato-Karataş Çukurları) Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

530 personel görev alıyor

Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 530 personel, 45 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Teröre geçit yok

Bakanlık tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada ise "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor." denildi.